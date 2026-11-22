Una 17enne e un 21enne trasportati all’ospedale di Lecco con ferite lievi

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri

CIVATE – Paura nel cuore della notte tra sabato e domenica per due giovani che si sono ribaltati con l’auto lungo la Strada Provinciale 639. Erano da poco passate le 3 quando i soccorsi sono intervenuti nei pressi della rotonda posta all’incrocio tra via Como e via Provinciale a Civate.

Fortunatamente i due giovani, una ragazzina di 17 anni e ragazzo di 21 anni, se la sono cavata con ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.