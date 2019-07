Incidente sul lungolago a Malgrate. Problema sicurezza: arrivano i semafori intelligenti

Pedoni attraversano e due moto si scontrano, un giovane è rimasto ferito

Polano: “Metteremo in sicurezza la strada con semafori intelligenti”

MALGRATE – Solo qualche settimana fa la cameriera di un locale era stata urtata da un’auto mentre attraversava la strada, oggi è toccato ad un 18enne in moto finire all’ospedale dopo un incidente lungo viale Italia, che scorre accanto al lungolago di Malgrate.

Il ragazzo si è scontrato contro la moto di un amico che lo precedeva e che avrebbe frenato per evitare due pedoni sulla strada. Fortunatamente il giovane biker avrebbe riportato solo traumi lievi, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza dell’ex provinciale a lago.

“Qui corrono tutti, a qualsiasi ora del giorno – ci racconta un passante – servirebbero i dossi per rallentare il traffico”. Un’opzione già valutata dal Comune di Malgrate che, giusto lo scorso anno, ha ottenuto la competenza diretta sulla strada, prima in capo alla Provincia.

“I dossi potrebbero creare problemi al passaggio dei mezzi di soccorso e al transito dei mezzi pubblici – spiega il sindaco Flavio Polano – abbiamo valutato una possibilità diversa, che ci consentirà di mettere in sicurezza gli attraversamenti sul lungolago e in via Gaggio”.

Si tratta di semafori intelligenti, due quelli che il Comune intende acquistare partecipando ad un bando regionale per ottenere i fondi.

Uno sarà installata in località Gaggio, il secondo semaforo sarà posizionato nella zona centrale del lungolago, in prossimità delle attività commerciali. “Un ulteriore semaforo intelligente – fa sapere il sindaco – è già previsto nell’ultimo lotto di realizzazione del lungolago che andrà a gara questo autunno”.