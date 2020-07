Incidente sulla Onno-Valbrona. Interviene l’elisoccorso per un motociclista

Coinvolto nell’incidente un ragazzo di 25 anni, soccorso in gravi condizioni

Per soccorrerlo è intervenuto anche l’elicottero da Como

VALBRONA (CO) – Stava percorrendo la provinciale 46 da Onno verso Valbrona, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta uscendo di strada all’altezza di una curva e finendo per schiantarsi poi contro il cancello di una proprietà privata. E’ stato soccorso in codice rosso il motociclista 25enne coinvolto nell’incidente nel pomeriggio di oggi, domenica.

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 15.30, con l’intervento dell’ambulanza del Soccorso di Canzo, l’elisoccorso da Como, i vigili del fuoco di Canzo e i Carabinieri di Asso che dovranno accertare la dinamica dell’evento.

Da chiarire le cause del sinistro: stando ad alcuni testimoni la moto non viaggiava a velocità eccessive. Tra le ipotesi anche quella di un malore che avrebbe portato il giovane a perdere il controllo della sua Suzuki Grs 750. A dare l’allarme e chiamare i soccorsi sono stati padre e figlio che percorrevano la stessa strada in sella a uno scooter: i due hanno notato il ragazzo a terra e, dopo aver chiamato i soccorsi, gli hanno prestato le prime cure

Il giovane è stato elisoccorso all’Ospedale di Varese in gravi condizioni dopo aver riportato un importante trauma cranico.

I segni rimasti sull’asfalto