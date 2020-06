Tamponamento sulla SS36, lunghe code in direzione Milano

CIVATE – Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica, lungo la SS36, in direzione Sud, nel tratto Civate-Suello.

Stando alle prime informazioni disponibili, il tamponamento sarebbe avvenuto poco dopo le 16.30 all’altezza dello svincolo per Como e avrebbe interessato diversi veicoli, un furgone e due auto.

Sul posto, per prestare soccorso alle persone coinvolte, sei in totale, si sono portati, inizialmente in codice rosso, tre ambulanze, i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale che dovrà effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte nell’incidente avrebbe riportato gravi conseguenze. In ospedale, in codice verde, sono state trasportate tre persone, un uomo di 53 anni, una ragazzina di 13 e una bambina di 8 anni. Altre tre persone avrebbero rifiutato il ricovero.

Inevitabili i rallentamenti alla viabilità riscontrati lungo la Statale già all’uscita del tunnel del Monte Barro in direzione Sud e lungo la Provinciale. Complice l’orario di punta per il rientro verso la Brianza e Milano, lunghe code si sono formate lungo la trafficata arteria stradale.