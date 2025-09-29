Infortunio sopra San Pietro al Monte, soccorso un escursionista di 53 anni

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di ieri, domenica

L’uomo è stato trasportato fino all’ambulanza e portato all’ospedale di Lecco

CIVATE – Attivazione alle 16.20 di domenica per il Soccorso alpino da parte della SOREU delle Alpi, per una persona caduta sul sentiero che da San Pietro al Monte sale verso il Monte Cornizzolo.

Sono intervenuti otto tecnici del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, oltre a una infermiera del CNSAS, appartenenti alla Stazione del Triangolo Lariano e al Centro operativo del Bione, XIX Delegazione Lariana.

L’uomo di 53 anni è stato raggiunto, valutato, messo in sicurezza e trasportato fino all’ambulanza. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). L’intervento si è concluso alle 18.45.