L’intervento nella tarda mattinata di oggi

Sul posto una un’autopompa e un’autoscala

VALMADRERA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi, venerdì 8 novembre, a Valmadrera. Una persona in difficoltò in via IV Novembre è stata soccorsa. Sul posto, oltre ai sanitari e all’ambulanza, un’autopompa dal distaccamento volontario di Valmadrera e un’autoscala dalla centrale di Lecco.