La grande famiglia della Polisportiva Valmadrera piange Massimo Dell’Oro

53 anni, padre di due figli, è morto a causa di una grave malattia

Portiere dalle giovanili fino alla prima squadra, oggi dava una mano come allenatore e dirigente

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera partecipa al dolore e al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Massimo Dell’Oro, 53 anni, a seguito di una grave malattia. Massimo è stato una parte importante della storia arancione, prima come portiere dalle giovanili alla prima squadra e poi, fino a poco tempo fa, allenatore e dirigente della squadra del 2006, dove militava e milita suo figlio Davide. L’altro figlio, Alessandro, ha percorso anche lui le diverse squadre arancioni dalla scuola calcio ai Liberi.

“Ricordiamo Massimo come una persona buona, di grande generosità e disponibilità, sempre pronto a dare una mano, fosse la sistemazione del campo e degli spogliatoi o aiutare il mister a guidare la squadra. Anche negli ultimi mesi seguiva le partite dei suoi ragazzi, con la passione con cui ha sempre cercato di essere vicino alla Polisportiva Valmadrera”.

Massimo lascia la moglie Samantha e i figli Alessandro e Davide. Domani sera alla 20.30 in parrocchia la Polisportiva Valmadrera lo ricorderà nella prevista Messa in ricordo dei defunti.