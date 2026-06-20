Ladri in oratorio a Civate, rubata una modesta somma di denaro

E’ successo nella notte tra venerdì e sabato, danneggiati gli infissi per entrare

I ladri non hanno fatto scattare gli allarmi ma sono stati ripresi dalle telecamere

CIVATE – “Durante la scorsa notte, dalle 2.30 alle 5.00, tre persone si sono introdotte nella casa parrocchiale e nell’oratorio, spaccando le inferriate con un cric, danneggiando gli infissi, mettendo in disordine gli ambienti e rubando una modesta somma di denaro”.

A renderlo noto è stata la stessa Parrocchia di Civate via social, i tre malviventi hanno agito nel cuore della notte tra venerdì e sabato e sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

“La loro abilità fraudolenta ha evitato che scattassero gli allarmi, ma le telecamere hanno ripreso l’azione e i volti. Il dispiacere è molto. Il materiale video e gli oggetti ritrovati sono stati consegnati alle forze dell’ordine per procedere all’identificazione e per sporgere formale denuncia. La comunità non si lascia scoraggiare, anche se ferita da un gesto così ignobile e privo di rispetto, come lo è ogni violazione del domicilio”.

Sebbene l’amarezza sia tanta, i ladri si sono dovuti accontentare di un bottino modesto. Anche se adesso la parrocchia dovrà fare la conta dei danni causati durante l’incursione.