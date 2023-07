Lutto a Malgrate per la scomparsa del vicesindaco Innocente Vassena

Era anche Presidente del GE Amici della Croce di Pian Sciresa e membro della Protezione Civile

MALGRATE – Malgrate in lutto per la morte di Innocente Vassena 71 anni, attuale vicesindaco e persona molto conosciuta in paese non solo per il suo lungo impegno politico e amministrativo, ma anche per il suo instancabile impegno sociale all’interno della Protezione Civile e del GE Amici della Croce di Pian Sciresa, sodalizio del quale dal 2018 era divenuto presidente.

In ambito comunale ha fatto parte del gruppo civico “Malgrate per Tutti” nelle tre legislature guidate dal compianto sindaco Giovanni Codega per proseguire con l’attuale sindaco Fulvio Polano sia nel primo mandato (2014 – 2019) che nel secondo (tutt’ora in carica) ricoprendo con lui il ruolo di vicesindaco e l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici.

Vassena nel 2019 si è ricandidato per “poter finire i lavori iniziati in questa legislatura e per portare avanti le opere già progettate e messe in cantiere”, come aveva lui stesso dichiarato.

Un impegno costante il suo, mosso da un profondo amore per il suo paese che ha portato avanti fino all’ultimo con diligenza e grande passione assumendo, oltre al ruolo di vicesindaco, anche le deleghe: società partecipate, servizi per la mobilità, viabilità, edilizia residenziale pubblica e privata, politiche ambientali e verde pubblico, polizia locale e protezione civile.

Non ancora comunicata la data del funerale con cui verrà dato l’ultimo saluto a Innocente Vassena.