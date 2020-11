Lutto a Valmadrera: all’età di 92 anni è morta Lina Dell’Oro

Per anni aveva collaborato in oratorio e in parrocchia

Mercoledì mattina i funerali nella chiesa di Valmadrera

VALMADRERA – E’ morta nella mattinata di oggi, lunedì, Raffaella Dell’Oro vedova Villa. 92 anni, per tutti era Lina, persona molto conosciuta nella comunità di Valmadrera per aver collaborato per anni nelle diverse attività in oratorio e in Parrocchia negli anni ’60 e ’70. La signora Lina era rimasta in particolar modo legata a Monsignor Luigi Stucchi, allora sacerdote a Valmadrera, che anche negli ultimi anni andava periodicamente a trovare con il gruppo di Valmadrera.

Lina era anche sorella di Agostino, storico giocatore e allenatore di calcio e lascia la nuora Marica, la sorella Sandra e il nipote Luca con la sua famiglia, oltre a numerosi parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 9.45 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera.