Grande appassionato di arte si è spento all’età di 70 anni

Nel 2018 aveva presentato le sue opere realizzate con lo smartphone

VALMADRERA – “A titolo personale e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale porgo le più sentite condoglianze al consigliere Mauro Dell’Oro, colpito dalla scomparsa del papà Gianpietro Dell’Oro, da tutti conosciuto come Pepo”.

E’ grande il dolore a Valmadrera per la morte di Gianpietro Dell’Oro, detto Pepo, nasce in città il 18 maggio del 1950 e ottavo di nove fratelli. Alla carriera lavorativa di impiegato al Banco Ambrosiano di Lecco ha sempre affiancato l’amore per l’arte. Assieme ad altri ha fondato a Valmadrera la compagnia teatrale “A teatro con Noi”, partecipando come attore e occupandosi anche di scenografia. Ha preso parte più volte alla rappresentazione locale la “Passione di Cristo”.

Alcuni anni fa gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson ma questo non gli ha impedito di continuare a coltivare la sua passione per l’arte tanto che nel 2018 aveva presentato una serie di sue opere realizzate con lo smartphone, nell’ambito di una mostra al Centro Culturale Fatebenefratelli a cui hanno partecipato anche gli artisti locali Alessandra Canali, Roberta Dell’Oro e Gianfranco Isacchi.

“Ho iniziato con un Lumia 625 – aveva spiegato in quell’occasione -. Tra le applicazioni c’è una App piuttosto elementare per disegnare. Con le dita oppure con una penna per computer si può scrivere o dipingere, ottenendo dei piccoli quadri della grandezza di 6,6 x 9 cm. Il risultato sono le opere che vedrete”.