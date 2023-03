Lutto a Valmadrera: è morto l’autotrasportatore Riccardo Rusconi

Il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Riccardo Rusconi dei “Cavalant”

L’uomo è stato colto da malore ieri, mercoledì, nella sua ditta di trasporti

VALMADRERA – Cordoglio in città per la scomparsa di Riccardo Rusconi, per tutti Chicco, morto improvvisamente ieri, mercoledì, a causa di un malore sul posto di lavoro.

Rusconi lavorava nella ditta omonima, una delle storiche aziende di autotrasporto di tutto il territorio, presente da almeno 4 generazioni: il soprannome “Cavalant” che li distingueva dagli altri Rusconi valmadreresi deriva proprio dall’attività di trasporto iniziata con i cavalli.

“Riccardo – ricorda il sindaco Antonio Rusconi – è sempre stata persona schiva e generosa, corretta in tutti i rapporti e sensibile all’aspetto religioso. Il nostro conforto va alla moglie Anna Maria, ai figli Marco, Michele e Paolo e alla sorella religiosa Margherita”.

I funerali si svolgeranno sabato 1 aprile alle 9.45 nella chiesa parrocchiale.