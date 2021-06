Individuato il trentenne che era stato dato per scomparso nei giorni scorsi a Malgrate

Lo fa sapere la Prefettura di Lecco

MALGRATE – “Si comunica che Stefano, allontanatosi da Malgrate il 22 giugno scorso, è stato rintracciato. Si ringrazia per i contributi”. Lo fa sapere la Prefettura in una nota. Per cercare il giovane, lunedì, erano stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco che avevano effettuato delle ricerche a terra e con l’elicottero nella zona di Pian Sciresa e del Monte Barro.