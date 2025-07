Malgrate. Infortunio al lago, soccorsi mobilitati per un 19enne

Sul posto l’idroambulanza e un’ambulanza via terra La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 13 di oggi

MALGRATE – Un giovane di 19 anni è stato soccorso dall’idroambulanza del 118 e da un’ambulanza via terra nel primo pomeriggio di oggi, domenica, dopo essersi ferito alla testa mentre si trovava in riva al lago a Malgrate.

Dalle informazioni emerse, sembrerebbe che il giovane abbia picchiato la testa dopo essersi tuffato in acqua.

Immediata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo poco prima delle 13 via lago della pilotina del Nau e via tarra di un’ambulanza. Lo staff medico sanitario ha prestato le prime cure al 19enne, poi trasportato all’ospedale per accertamenti in codice verde.