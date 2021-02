Malgrate, infortunio sul lavoro: grave 70enne

L’infortunio sul lavoro è avvenuto oggi, sabato, poco prima delle 14

MALGRATE – Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 febbraio, in via Belvedere a Malgrate. Secondo quando è stato possibile apprendere, un uomo sarebbe rimasto schiacciato da un escavatore mentre stava effettuando alcuni lavori in una azienda. Immediatamente è scattato l’allarme in codice rosso con l’invio sul posto di ambulanza, vigili del Fuoco e carabinieri. In volo da Como si è alzato anche l’elisoccorso per velocizzare le operazioni di soccorso. Dopo le prime cure poste in loco, l’uomo, una persona di 70 anni, è stata trasportata all’ospedale Manzoni in codice rosso.