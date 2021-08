Episodio di violenza nella notte tra due trentenni stranieri a Malgrate

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale

MALGRATE / LECCO – Sirene nella notte a Malgrate con l’intervento di ambulanza e carabinieri per una lite degenerata in violenza tra due cittadini stranieri: uno dei due, 30 anni, è stato soccorso in via Sant’Antonino, nel nucleo storico di Malgrate, e trasportato in codice giallo all’ospedale. Sarebbe stato ferito con un oggetto tagliente.

L’altro contendente, 35 anni, si era invece allontanato dal luogo dell’accaduto è stato individuato mezzora più tardi nella zona del ponte Kennedy di Lecco. Anche per lui è stato eseguito il trasporto in ospedale pur con ferite lievi, in codice verde.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti degli uomini dell’Arma.