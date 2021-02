L’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto un escavatore

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Belvedere, nella frazione Porto

MALGRATE – Non ce l’ha fatta Pancrazio Morrone, l’uomo di 70 anni, vittima di un incidente sul lavoro nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 20 febbraio. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco, l’uomo è infatti morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, anche se sembrerebbe che l’uomo sia rimasto schiacciato da un escavatore.

Sul posto, per soccorrerlo, si erano portati un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco insieme ai Vigili del Fuoco. In volo era stato fatto alzare anche l’elisoccorso del Sant’Anna di Como che ha trasportato il 70enne in ospedale. Troppo critiche purtroppo le sue condizioni: l’uomo è morto poco dopo il ricovero.