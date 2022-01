Malgrate. Perde il controllo dell’auto e finisce nella vetrina di un negozio

L’incidente è avvenuto alle 15.30 circa di oggi, sabato

Quattro le persone rimaste coinvolte nell’incidente: tre a bordo dell’auto e una donna investita mentre stava uscendo dal negozio

MALGRATE – Perde il controllo della vettura, tampona due auto posteggiate e finisce nella vetrina di un negozio. E’ quanto successo alle 15.30 circa di oggi, sabato, in via Roma a Malgrate, con quattro persone rimaste coinvolte nell’incidente di cui tre a bordo dell’auto (una Yaris rossa) e una donna che stava uscendo dal negozio.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la persona al volante dell’auto che proveniva da Pescate in direzione Malgrate, superata la rotonda situata all’altezza del Ponte Azzoni Visconti, per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo del mezzo. A quel punto l’auto, dopo aver superato il cordolo delimitatore di carreggiata, ha invaso la corsia opposta, finendo per tamponare due auto posteggiate a bordo strada (una Skoda e una Peugeot) e poi sfondare la vetrina del China Market di Malgrate.

A bordo dell’auto c’erano tre persone, ma nell’incidente è rimasta coinvolta anche una quarta persona, una donna investita mentre stava uscendo dal negozio.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di tre ambulanze (Cri Valmadrera, Cri Lecco e Cri Merate), automedica, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri, mentre da Como è giunto l’elisoccorso che ha sbarcato lungo le rive dell’Adda l’equipe medico-sanitaria.

Tre delle quattro persone coinvolte (due uomini di 47 e 49 anni e due donne di 48 e 53 anni) sono state trasportate all’ospedale in codice giallo, mentre la quarta persona coinvolta è stata elitrasportata al nosocomio in codice rosso.