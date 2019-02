Si è spento il dottor Carlo Calvi Rossi

Stimato medico di Malgrate, aveva 63 anni. Faceva parte del Gruppo Medici Valmadrera. Lunedì i funerali

MALGRATE – Lutto in paese per la scomparsa del dottor Carlo Calvi Rossi, medico di base di Malgrate. 63 anni, il dottor Calvi si è spento questa mattina, sabato 9 febbraio.

Uno dei ‘padri’ del Gruppo Cure Primarie di Valmadrera

Carlo Calvi Rossi risiedeva ed esercitava la sua professione di medico di base a Malgrate ma era molto conosciuto anche nei comuni limitrofi, Civate e soprattutto Valmadrera, dove nel 2004, come ricordato dall‘assessore Antonio Rusconi, aveva dato vita al Gruppo Cure Primarie insieme al compianto Danilo Cesana. Sempre a Valmadrera, il dottor Calvi Rossi faceva parte del Gruppo Medici Valmadrera: “Una persona umana e professionale – ha ricordato Rusconi – stimata da molti, che fino alla fine, nonostante la malattia, ha vissuto per aiutare gli altri e per il suo lavoro”. Cordoglio per la famiglia è stato espresso anche dal sindaco di Valmadrera Donatella Crippa: “Ho appreso con molto dispiacere la notizia, sono vicina alla famiglia e ai colleghi del Gruppo Medici Valmadrera di cui il dottor Calvi Rossi ha fatto parte”.

Consigliere comunale a Malgrate

“Carlo è stato un medico capace e stimato, sempre disponibile con tutti” è il ricordo del sindaco di Malgrate Flavio Polano “personalmente ho avuto modo di lavorare con lui in consiglio comunale, durante il primo mandato del sindaco Codega dal 2004 al 2009, quando era consigliere. Un uomo molto deciso ma al contempo pacato, che ha dato il suo contributo a Malgrate anche a livello politico. Lo ricordiamo con affetto”.

I funerali

Il dottor Calvi Rossi lascia la moglie Silvana e le due figlie Claudia e Chiara. I funerali si svolgeranno lunedì 11 febbraio alle ore 15 presso la parrocchia di San Leonardo a Malgrate.