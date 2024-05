Malore sui monti di Valmadrera, intervento dei Vigili del Fuoco

La persona è stata male in località Sambrosera

Sul posto il nucleo Saf da Lecco e una squadra da Valmadrera

VALMADRERA – Una squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco e una squadra dal distaccamento Volontario di Valmadrera sono intervenute nel pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio, per soccorrere una persona che ha avuto un malore sul sentiero sui monti sopra Valmadrera, in località Sambrosera. Giunti sul posto le squadre hanno collaborato con i sanitari per soccorrere la persona. L’intervento è terminato alle ore 18.