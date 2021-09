Maltempo, serie di interventi per i Vigili del Fuoco. Chiusa la Lecco-Bellagio

LECCO – Maltempo: serie di interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti dovuti alla forte pioggia. E chiusa anche la Sp 583, la Lecco – Bellagio, per una caduta sassi avvenuto tra Limonta e Oliveto.

Sono state tante le chiamate al centralino del 115 oggi pomeriggio, domenica 19 settembre, a causa del maltempo. Gli interventi si sono distribuiti in diversi comuni del lecchese: Lecco, Merate, Calco, Brivio, Calolzio e Oliveto Lario per allagamenti dovuti alla forte pioggia. Attualmente sono attive 7 squadre tra centrale e distaccamenti di Merate e Valmadrera.

Nel Meratese gli interventi (circa una ventina) si sono concentrati tra Calco, Brivio e Merate. A Beverate il torrente Bevera è esondato: sul posto Vigili del Fuoco e Protezione civile per monitorare il territorio e le strade. Il torrente è poi rientrato nell’alveo. Divelti alcuni arbusti.

A Merate criticità ancora in via Stelvio e nei garage dei condomini qui situati. Mobilitata, anche in questo caso, la Protezione civile.