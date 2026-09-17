Maltempo. SS36 allagata all’altezza dello svincolo di Suello, code e viabilità in tilt verso Lecco

Uscita obbligatoria allo svincolo di Annone/Cesana per chi viaggia in direzione Nord (Lecco)
Bloccata anche la viabilità locale: lunghe code anche sulla Sp51 tra Dolzago, Oggiono e Sala al Barro
SUELLO – La forte ondata di maltempo di queste ore ha causato allagamenti lungo la Statale 36 all’altezza dello svincolo di Suello, già dalla prima mattinata di oggi, giovedì 17 settembre. Alcune automobili (almeno tre) sarebbero rimaste bloccate nell’acqua in direzione Lecco e sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per prestare soccorso alle persone in difficoltà. Allertata anche una ambulanza per soccorrere in codice giallo (mediamente critico) un uomo di 34 anni e una donna di 59 anni.
Per chi viaggia in direzione Nord, verso Lecco, è stata istituita l’uscita obbligatoria all’altezza dello svincolo di Annone Brianza/Cesana. Chiuso anche lo svincolo di immissione dalla Sp639 all’altezza di Suello per chi proviene da Erba/Pusiano ed è diretto a Lecco.
Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code sulla SS36 in direzione Nord a partire da Nibionno. Code e rallentamenti anche in direzione Milano all’altezza del tratto allagato. In tilt anche la viabilità locale attorno alla Superstrada, in particolare si registrano code lungo la Sp51 tra Dolzago, Oggiono e Sala al Barro. Code anche sulla Sp639 a partire da Pusiano per chi è diretto a Lecco. Segnalate grosse pozze di acqua anche in zona Bione/Rivabella a Lecco.
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