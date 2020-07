Maltempo. Torrente esonda a Oliveto Lario, intervento dei Vigili del Fuoco

Gravi danni a una abitazione

Colpito particolarmente il meratese

OLIVETO LARIO – Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco oggi, 24 luglio, a causa delle avverse condizioni meteo. A partire dalle 5.30 di questa mattina, infatti, i Vigili del Comando di piazza Bione hanno effettuato una ventina di interventi di soccorso per le conseguenze delle forti piogge che hanno colpito con particolare intensità il territorio della meratese.

Per arginare i danni dell’acqua e per altri interventi di soccorso tecnico urgente sono state inviate in posto numerose squadre dal Comando di Lecco e dai distaccamenti volontari di Merate Valmadrera e Bellano. Nel comune di Oliveto Lario un torrente è esondato provocando gravi danni a una abitazione limitrofa.