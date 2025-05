Mandello. Ciclista investito in località Moregallo. Grave un uomo di 52 anni

Il ciclista stava percorrendo la strada che collega Valmadrera a Bellagio

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri e i vigili del fuoco

MANDELLO – E’ stato trasportato in pronto soccorso codice rosso – in gravi condizioni – il ciclista, un uomo di 52 anni, investito oggi, poco prima di mezzogiorno, lungo la strada che collega Valmadrera a Bellagio, in località Moregallo, nel territorio comunale di Mandello.

Le informazioni riguardo l’accaduto sono ancora sommarie. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e l’auto medica da Lecco, per prestare le prime cure al ferito.

Sul posto anche i carabinieri – a cui spetta la ricostruzione della dinamica dell’accaduto – e i vigili del fuoco da Lecco.