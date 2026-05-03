Moregallo, ritrovato il ragazzo disperso nel bosco dopo un’ora di ricerche

L’allarme è scattato questa notte, domenica: mobilitati Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri

Il giovane è stato individuato all’interno dell’area boschiva ed era in buone condizioni al momento del ritrovamento

VALMADRERA – Momenti di apprensione nella notte tra sabato e domenica in zona Moregallo, dove si sono concluse positivamente le ricerche di un ragazzo dato per disperso. L’allarme è scattato intorno alla 4 di domenica 3 maggio e ha mobilitato un articolato dispositivo di soccorso composto da Volontari del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, 118 e forze dell’ordine.

Le operazioni si sono concluse dopo circa un’ora, quando il giovane è stato individuato all’interno della zona boschiva. Secondo quanto riferito, il ragazzo era in buone condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque mezzi e 14 operatori, tra cui specialisti TAS, il nucleo di Topografia Applicata al Soccorso, e personale SAF proveniente sia dalla sede centrale di piazza Bione sia dal distaccamento volontario di Valmadrera. Impiegata anche l’imbarcazione dei Vigili del Fuoco per le verifiche lungo la sponda del lago.

Alle ricerche hanno preso parte inoltre due pattuglie dei Carabinieri e il personale del 118, impegnati nel coordinamento e nell’assistenza durante tutte le fasi dell’intervento.