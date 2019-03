CIVATE – Grave lutto a Civate: questa mattina, lunedì, il sindaco Baldassarre Mauri è morto in seguito ad un improvviso malore.

In mattinata, il primo cittadino si era recato in municipio per poi rincasare avvertendo sintomi di malessere. Giunto a casa avrebbe accusato un malore, un infarto secondo le prime informazioni, dal quale non si è ripreso.

Una grande perdita per Civate e per l’intera comunità lecchese. Mauri era sindaco di Civate dal 2009, stava concludendo il suo secondo mandato.

Era anche assessore per la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino dal luglio del 2018 con deleghe alle Politiche di valorizzazione del territorio montano, GAL, Piani Resinelli, Turismo, Artigianato Locale, Informatizzazione.

Lo scorso venerdì anche Mauri era presente all’incontro con il ministro Toninelli ad Annone, per la ricostruzione del ponte, e poche settimane prima aveva accolto i vertici dell’Anas nel suo municipio per la firma del contratto di appalto per il rifacimento del cavalcavia di Isella.

E’ grazie anche alle sue sollecitazioni se si era arrivati rapidamente all’affidamento dei lavori al cavalcavia di Civate, chiuso dalla sua amministrazione prima che potesse verificarsi un disastro simile a quello di Annone.