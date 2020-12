Muore colpito da infarto il giorno di Natale: Civate piange Tony Fabrizio

Il dramma si è consumato ieri, durante il giorno di Natale

Assicuratore a Lecco, lascia la moglie e un figlio

CIVATE – Era a casa a festeggiare il Natale quando all’improvviso si è sentito male. E’ morto colpito da infarto Antonino Fabrizio, per tutti semplicemente Tony, 46 anni, noto e stimato assicuratore, residente a Civate.

Una morte improvvisa e dolorosa che ha gettato nello sconforto e nella disperazione più nera la famiglia, i tanti amici e le altrettante numerose persone che hanno avuto la fortuna di conoscere il carattere estroverso e gioioso di Tony, che il prossimo 16 gennaio avrebbe compiuto 47 anni.

Stimato e conosciuto anche a Lecco, dove svolgeva l’attività di assicuratore, ereditata dal padre, per la Vittoria Assicurazioni, Fabrizio aveva una passione sconfinata per il calcio. Da giovane aveva anche militato per l’Asd Civate Calcio, tessendo numerosi rapporti di amici con compagni di gioco anche di altre squadre. Sorridente, sempre pronto alla battuta, il civatese lascia la moglie Katiuscia e un figlio di 11 anni. Ancora da fissare la data del funerale.