Oliveto Lario, auto contro un palo: due feriti

Il sinistro è avvenuto nella frazione di Onno in tarda serata. Sul posto: Vigili del Fuoco, personale del 118 e forze dell’ordine

OLIVETO LARIO – Un’auto è finita contro un palo della pubblica illuminazione nella tarda serata di oggi, sabato, a Onno, frazione di Oliveto Lario. L’impatto è avvenuto poco dopo le 22:30, all’altezza dell’incrocio tra la SP586 (Lecco – Bellabio) e la SP46 (Onno – Valbrona), e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Ancora da stabilire le cause che hanno portato la persona al volante del mezzo, proveniente da Valbrona, a perderne il controllo finendo violentemente contro un palo della luce situato all’altezza dell’incrocio.

Sul posto sono giunte le squadre provenienti dalla centrale operativa e dal distaccamento di Valmadrera, che hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario per prestare assistenza alle due persone rimaste ferite: un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni, portate all’ospedale in codice giallo. Successivamente, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il palo danneggiato per scongiurare ulteriori rischi.