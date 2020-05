Oliveto Lario. Incidente in bici, interviene anche l’elisoccorso di Bergamo

L’incidente poco prima delle 11 sulla Lecco-Bellagio

Il ciclista, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita

OLIVETO LARIO – E’ stato trasportato all’ospedale di Menaggio in elisoccorso il ciclista vittima di un incidente che si è verificato pochi minuti prima delle 11 di questa mattina, domenica, sulla Strada Provinciale 583 (Lecco – Bellagio).

Sul posto è arrivata l’auto medica, l’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e l’elisoccorso di Bergamo (di ritorno dall’intervento in Grignetta). Il ciclista, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato portato all’ospedale in codice giallo. Sulla dinamica del sinistro stanno lavorando le forze dell’ordine intervenute per effettuare i rilievi.