Oliveto. Rifiuti sparsi in strada, incursione di una famiglia di cinghiali

Le telecamere di sorveglianza hanno mostrato i “responsabili”

Contestualmente sono stati individuati anche i soggetti che hanno depositato illegalmente i loro rifiuti

OLIVETO LARIO – Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 agosto, gli operatori comunali sono intervenuti per ripulire l’area cassonetti in località Onno dove c’erano rifiuti sparsi per tutto il piazzale. Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi visionato i filmati delle telecamere di sicurezza per capire cosa fosse accaduto.

Le immagini hanno mostrato i responsabili della rottura dei sacchi della spazzatura: 2 cinghiali adulti e 3 cuccioli. Contestualmente sono stati individuati anche i soggetti che hanno depositato illegalmente i loro rifiuti.

“Nei confronti dei trasgressori verranno presi opportuni provvedimenti – hanno fatto sapere dal comune -. Mentre è in corso con le autorità competenti l’iter per il contenimento dei cinghiali. Cogliamo l’occasione per ricordare ai villeggianti e ai turisti di rispettare le modalità di conferimento dei rifiuti al fine di evitare incresciosi avvenimenti come questi. Per segnalazioni o disguidi si prega di scrivere a rifiuti@comune.olivetolario.lc.it”.