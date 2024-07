CIVATE – Incidente lungo la SS36 nella galleria del Monte Barro in direzione Sud, avvenuto alle 9.30 circa di oggi, mercoledì. Sarebbero tre le persone rimaste ferite nel sinistro. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: automedica, ambulanza e Polizia Stradale. Possibili code per chi viaggia in direzione Milano fino al termine delle operazioni di soccorso.