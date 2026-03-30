Per evitare un’auto finisce contro una recinzione con la moto, paura per un 16enne

E’ successo nella mattinata di oggi, lunedì, in via Preguda a Valmadrera

Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

VALMADRERA – Per evitare l’impatto con un’auto che arrivava da un’altra direzione, un giovane ha perso il controllo della sua motocicletta schiantandosi contro una recinzione. Paura poco prima delle ore 8 di oggi, lunedì 30 marzo, in via Preguda a Valmadrera.

I soccorsi sono intervenuti con il codice di massima gravità (codice rosso), ma fortunatamente, dopo una prima valutazione, il 16enne coinvolto non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco insieme alle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).