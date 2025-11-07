Pescatore cade in acqua a Parè, intervento dei Vigili del Fuoco

(foto Vigili del Fuoco)

VALMADRERA – Soccorsi allertati poco prima delle 14 di oggi, venerdì 7 novembre, per una persona finita nel lago in località Parè a Valmadrera.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra nautica a bordo di una imbarcazione da soccorso e con la prima partenza per soccorrere un pescatore finito in acqua.

L’uomo, 79 anni, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora.