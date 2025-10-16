Ritrovato cadavere tra Civate e Valmadrera, nei boschi lungo la SS36

La mobilitazione giovedì pomeriggio

Indagini in corso

CIVATE – Drammatico ritrovamento nel pomeriggio di oggi, giovedì, nella zona industriale tra Civate e Valmadrera, ai lati della Statale 36.

Il corpo senza vita di una persona è stato infatti rinvenuto, sembrerebbe in un capanno, nell’area boschiva compresa tra il forno inceneritore e la stazione di Civate, già tristemente nota per vicende legate allo spaccio di droga.

In posto la Polizia di Stato con anche il nucleo cinofili che sta conducendo le indagini. Al momento nulla è dato sapere sulle circostanze del decesso e sull’identità della persona ritrovata.

Seguiranno eventuali aggiornamenti