San Tomaso e Moregallo: doppio intervento per i tecnici Cnsas della stazione Triangolo Lariano

Soccorso un uomo caduto in località San Tomaso sopra Valmadrera

Escursionista in difficolta all’uscita della cresta del Moregallo

VALMADRERA – Due interventi nella giornata di ieri, 7 giugno, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino e Speleologico. Il primo a metà giornata, per un escursionista di 80 anni caduto in località San Tomaso. Una squadra di tre tecnici ha raggiunto la persona infortunata; sul posto l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, per il trasporto in ospedale.

Altra attivazione nel tardo pomeriggio per una persona in difficoltà all’uscita della cresta del Moregallo. Una squadra territoriale del CNSAS è salita al rifugio Sev da Valbrona con un mezzo fuoristrada e ha raggiunto la persona che aveva chiesto aiuto, accompagnata infine a valle.