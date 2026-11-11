Scontro frontale a Cesana Brianza, coinvolte tre persone

Nessuno dei feriti, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita

Sul posto tre ambulanze, automedica, auto infermieristica, vigili del fuoco e forze dell’ordine

CESANA BRIANZA – Brutto incidente a Cesana Brianza nel tardo pomeriggio di oggi, 11 novembre. L’allarme è scattato intorno alle ore 19.20, nei pressi della rotonda tra via Giuseppe Parini (la strada che porta a Bosisio) e la Strada Provinciale 639.

Scontro frontale tra due auto, coinvolte una signora anziana (84 anni), una donna di 51 anni e una ragazzina di 13 anni. L’anziana è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza dall’ambulanza della Croce Rossa del Triangolo Lariano con una sospetta frattura di bacino.

La signora di 51 anni è stata trasportata all’ospedale di Lecco dalla Croce Rossa di Galbiate in codice giallo (mediamente critico), mentre l’ambulanza della Lario Soccorso di Erba ha trasportato la bambina all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo (mediamente critico) Sul posto anche l’auto infermieristica da Molteno e l’automedica da Lecco.

Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.