E’ successo poco prima delle 8 di questa mattina

In posto due ambulanze

CIVATE – Incidente questa mattina poco prima delle 8 a Civate lungo la Provinciale 639. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 5 persone, tra cui due giovani di 18 e 19 anni.

In posto in codice giallo si sono portate due ambulanze da Bosisio e da Lecco. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza. I coinvolti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti in codice verde e giallo.