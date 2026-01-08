Scontro tra un’auto e una moto a Valmadrera, soccorso un 17enne

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo

VALMADRERA – Scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, a Valmadrera. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13.30 all’incrocio tra via Roma e via Como.

Sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha soccorso un giovane di 17 anni alla guida di uno scooter. Il minorenne non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto anche la Polizia Locale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.