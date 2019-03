La scuola per l’infanzia E. Nava di Civate ricorda il sindaco Rino Mauri

CIVATE – Anche Damiano Maggi, preside della scuola dell’infanzia di Civate E. Nava, ha voluto ringraziare a nome di tutto l’istituto il sindaco Rino Mauri per l’impegno e l’affezione dimostrati verso la scuola.

“La “Scuola per l’infanzia E. Nava” non può che essere grata a Rino Mauri per l’attività svolta in tanti anni e vivere con dolore questo momento di distacco.

Prima di diventare “Presidente dell’asilo” Rino ha manifestato il suo interesse e il suo affetto per la Scuola sostenendola come socio.

Nel 2003, in un periodo in cui la situazione divenne critica per le scelte importanti che dovevano essere prese, Rino ha deciso di impegnarsi in prima persona come Presidente.

La sua intelligenza, capacità di ascolto, di mediazione e la sua fermezza riguardo i propri punti di vista per il bene dell’Ente, hanno permesso di trovare un accordo tra i Soci e l’Amministrazione comunale per la costruzione e la gestione della nuova struttura della Scuola materna.

Ciò che lo ha spinto ad agire e spendere gratuitamente il proprio tempo e le proprie energie è l’affetto per i bambini che usufruiscono di questa istituzione educativa e per tutti coloro che in essa operano.

Solo per il desiderio e la possibilità di mettersi al servizio di tutta la comunità di Civate, Rino ha lasciato nel 2009 la presidenza dell’asilo. Anche come Sindaco ha sempre sostenuto in modo attivo l’attività svolta dalla Scuola per l’infanzia.

Grazie, Rino”.