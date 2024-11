Si perdono e vengono sorpresi dal buio, intervento del Soccorso Alpino

Impegnati sei tecnici della Stazione Triangolo Lariano

Un uomo e una donna sono stati riportati a valle illesi

VALBRONA (CO) – Intervento nella serata di ieri, sabato, per i tecnici della Stazione Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino. Sono stati allertati dalla centrale nel tardo pomeriggio per due persone che avevano perso l’orientamento sopra l’abitato di Valbrona, nella zona di Osigo. Avevano perso la traccia del sentiero e non riuscivano a trovare la via del ritorno.

Grazie alle coordinate, i soccorritori sono riusciti a localizzare il punto in cui si trovavano. Una volta raggiunte, le due persone sono state valutate e accompagnate a valle in sicurezza. Sei i tecnici impegnati. Alcune raccomandazioni valide in questo periodo: “Preparate bene l’itinerario e i sentieri da percorrere, mantenete le tracce indicate e portate con voi una lampada frontale, molto importante soprattutto quando le giornate si accorciano e diventa buio presto”.