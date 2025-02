Si perdono sul Cornizzolo e passano la notte all’addiaccio, soccorsi due giovani

Disavventura per due giovani e il loro cane sul Cornizzolo

Ritrovati questa mattina infreddoliti ma illesi sono stati portati a valle al sicuro

CIVATE – Si sono persi sul Cornizzolo, finendo per passare la notte all’addiaccio, fortunatamente senza gravi conseguenze. Protagonisti della disavventura due giovani soccorsi questa mattina dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino.

L’allarme è scattato intorno alle 6 ma, come appreso, i cellulari dei due ragazzi si sono spenti a causa della batteria scarica, interrompendo così la richiesta di soccorso alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco e lasciando le informazioni sulla localizzazione incomplete.

La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto: in posto due mezzi fuori strada dei VVF, le squadre Saf e una squadra del Soccorso Alpino Stazione Triangolo Lariano mentre dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco sono state subito attivate squadre per la ricerca con droni e il nucleo elicotteri per la ricerca aerea.

Dopo le prime ricerche i due giovani sono stati ritrovati, insieme al loro cane: infreddoliti (avrebbero trascorso la notte dormendo per terra) ma illesi, sono stati riaccompagnati a valle e al sicuro. L’intervento è durato circa tre ore.