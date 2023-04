Smottamento. Nessun pericolo per la Lariana, riaperta. Resta chiusa la SP46

Concluse le verifiche sul pendio, in serata riaperta la Lecco Bellagio

La provinciale 46 Oliveto-Valbrona, interessata dallo smottamento, resta ancora chiusa

OLIVETO LARIO – Resta chiusa e lo sarà per qualche giorno la SP46, strada provinciale che collega i comuni di Oliveto Lario (Lecco) e Valbrona (Como), interessata ieri da una frana, con i massi che hanno sfondato le reti di protezione e il guardrail.

A comunicare la chiusura anche per oggi e per i prossimi giorni, con data di riapertura non ancora precisata, è la stessa Provincia di Lecco, ente proprietario della strada nel punto in cui si è verificato lo smottamento e quindi chiamata ad intervenire per rimettere in sicurezza il tratto stradale.

Ieri sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno effettuato un sopralluogo e un monitoraggio anche con l’utilizzo di un drone. Sul posto presenti anche le Forze dell’Ordine. Nei prossimi giorni, come comunicato dalla Provincia di Lecco per voce dell’ingegner Fabio Valsecchi, verranno effettuati ulteriori verifiche unitamente all’intervento di bonifica e messa in sicurezza della punto franoso e successiva riapertura della SP46.

Riaperta invece, dopo una serie di verifiche, la Lecco – Bellagio, chiusa ieri, sempre per verifiche a seguito dello smottamento che ha interessato la SP46 che, più sopra, per un tratto le corre parallela.