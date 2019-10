Spacciava droga vicino alla stazione di Civate, arrestato un valsassinese

Ventenne condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione

Denunciato anche un 36enne sorpreso con la droga a Lecco

VALMADRERA – I Carabinieri della stazione di Valmadrera, a conclusione di una attività di osservazione e controllo dell’area limitrofa alla stazione ferroviaria di Civate, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti M. M., 20enne, incensurato, cittadino italiano, residente Cremeno, sorpreso con 50 grammi di marijuana, nascosta nel bagagliaio dell’autovettura.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, nel contesto dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con mirati servizi di osservazione e controllo delle aree di maggiore interesse.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 7 grammi di marijuana, nonché materiale per il confezionamento di dosi e un coltello a serramanico.

L’arrestato, questa mattinata, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Un arresto anche a Lecco

Inoltre, sempre ieri, i Carabinieri della Stazione di Lecco hanno intercettato in via Leonardo da Vinci a Lecco un’auto guidata da un cittadino marocchino, 36enne, residente in provincia di Milano. Alla vista dei militari, al fine di impedire il controllo, l’uomo ha ingerito sostanza stupefacente che aveva nascosto nel vano porta oggetti del veicolo.

Il 36enne, trasportato all’ospedale di Lecco per le cure del caso, è risultato sotto l’effetto di “abuso di cocaina” ed è stato dimesso con prognosi di un giorno. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.