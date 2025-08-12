Spavento a Paré, donna e bimba salvate in acqua dalla Guardia Costiera

E’ successo verso le 13.30

Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera

VALMADRERA – Spavento intorno alle 13.30 a Parè, dove una donna di 59 anni e una bambina di appena 4 sono state salvate dalla Guardia Costiera Ausiliaria.

Stando a quanto appreso sembra che le due, insieme a due ragazzine di 14 e 16 anni, si siano immerse nel lago nei pressi del pratone – zona vietata alla balneazione – per cercare refrigerio in questa calda giornata estiva. Ad un certo punto però si sarebbero trovate in difficoltà in acqua.

In loro aiuto è intervenuto un equipaggio della Guardia Costiera che stava transitando in quel momento e che ha provveduto ad estrarre dall’acqua la donna e la bambina, poi riportate sane e salve a riva.

In posto anche un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica: fortunatamente per le mal capitate non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Presente anche la Polizia Locale.