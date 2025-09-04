SS 36, incidente poco prima dell’ingresso del Barro: soccorso motociclista

E’ successo oggi, giovedì, intorno alle 18

Il motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail della corsia di sorpasso

CIVATE – Ha perso il controllo della moto sbattendo contro il guardrail della corsia di sorpasso e rimbalzando poi sulla corsia di destra. E’ stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo il motociclista coinvolto in un incidente autonomo avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, lungo la SS 36 direzione nord.

La caduta è avvenuta poco prima della galleria del Monte Barro: accortosi di quanto stava succedendo l’autista di un furgone immediatamente dietro la moto si è immediatamente fermato posizionando le quattro frecce in modo da fare da scudo al motociclista. Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 112 con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica. Dopo le prime cure prestate sul posto, il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Lecco per accertamenti più approfonditi.

Inevitabili le code create dall’incidente, avvenuto in un orario già particolarmente difficile per il traffico di rientro.