SS36. Incidente all’altezza della svincolo di Suello, lunghe code verso Lecco

Incidente poco dopo le 8 di oggi, giovedì 28 maggio

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Lecco

CIVATE – Incidente poco dopo le 8 di oggi, giovedì 28 maggio, lungo la Statale 36 poco dopo lo svincolo di Suello in direzione Nord. Nello scontro tra un’auto e un furgone sarebbero coinvolte due persone (una ragazzina di 14 anni e una donna di 53 anni) che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Lecco che sono arrivate all’altezza di Bosisio Parini.