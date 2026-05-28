SS36. Incidente all’altezza della svincolo di Suello, lunghe code verso Lecco

Incidente poco dopo le 8 di oggi, giovedì 28 maggio
Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Lecco
CIVATE – Incidente poco dopo le 8 di oggi, giovedì 28 maggio, lungo la Statale 36 poco dopo lo svincolo di Suello in direzione Nord. Nello scontro tra un’auto e un furgone sarebbero coinvolte due persone (una ragazzina di 14 anni e una donna di 53 anni) che, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.
Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Lecco che sono arrivate all’altezza di Bosisio Parini.
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