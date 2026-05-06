SS36. Incidente all’altezza di Civate, code in direzione Milano

I soccorsi sono scattati intorno alle ore 8.40 di oggi, mercoledì
Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Milano
LECCO – Incidente poco dopo l’uscita della galleria del Monte Barro, all’altezza dello svincolo di Civate, lungo la Statale 36, in direzione Sud. I soccorsi sono scattati intorno alle 8.40 con un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.
Coinvolte una ragazza di 26 anni e una donna di 35 anni, la prima è stata soccorsa in codice verde (poco critico), la seconda in codice giallo (mediamente critico). Inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code in direzione Milano.
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