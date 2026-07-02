SS36. Incidente allo svincolo di Erba/Suello, code in direzione Milano

Altra mattinata difficile per gli automobilisti diretti a Milano
Al di là dei disagi alla viabilità, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze
CIVATE – Altra mattinata difficile per gli automobilisti diretti a Milano. Poco prima delle ore 8 di oggi, giovedì 2 luglio, uno scontro tra un’auto e una moto lungo la Statale 36, a Civate, all’altezza dello svincolo per Erba/Suello, ha generato lunghe code verso Milano (direzione Sud).
Fortunatamente, al di là dei disagi alla viabilità, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha trasportato un ragazzo di 24 anni all’ospedale in codice verde (poco critico).
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