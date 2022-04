SS36: incidente nel tunnel del Monte Barro in direzione Nord

Code e rallentamenti in direzione Lecco

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi

CIVATE – Un incidente si è verificato poco dopo le ore 16 di oggi, sabato 16 aprile, nel tunnel del Monte Barro, lungo la carreggiata Nord della Statale 36.

Sul posto stanno intervenendo automedica e ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera insieme ai vigili del fuoco e alla Polstrada.

Nell’incidente ci sarebbe almeno un ferito, una ragazza di 33 anni, che secondo le prime informazioni, non dovrebbe essere in gravi condizioni. Inevitabili le conseguenze sul traffico in direzione Lecco con incolonnamenti e rallentamenti al momento dall’uscita di Suello.