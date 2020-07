SS36: barriera danneggiata a Isella, lunghe code in mattinata verso Lecco

Code sulla Statale 36 in mattinata per il cantiere al Ponte di Isella

Una barriera danneggiata durante la demolizione del manufatto, Anas al lavoro per sostituirla

CIVATE – Ripercussioni alla viabilità questa mattina per i lavori di demolizione del Ponte di Isella di Civate. Il cantiere avrebbe dovuto chiudere intorno alle 6 ma per un problema le operazioni si sono procrastinate oltre obbligando all’apertura di una sola corsia in corrispondenza dei lavori.

Il problema riguarda la carreggiata Nord, con lunghe da Molteno in direzione Civate. Aperta regolarmente la carreggiata verso Milano. Disagi anche sulla Como-Lecco con le code che si sono formate a partire dal tunnel di Pusiano.

Il contrattempo riguarda una barriera laterale rimasta danneggiata durante le operazioni di demolizione, Anas sta provvedendo alla sua sostituzione. La carreggiata dovrebbe riaprire completamente nel corso della mattinata.